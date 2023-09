Wo aus Airbags Taschen und aus Kartonhülsen Weinregale werden

In der "Business-Szene" lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Weiz gerade tut: Der Gleisdorfer LEBI-Laden der Chance B macht jetzt mit dem Recycling-Unternehmen "Zweck Zwei" aus Fladnitz gemeinsame Sache.