Gleisdorfer Schulstraßen werden wieder "scharf gestellt"

Ab Montag werden die Gleisdorfer Schulstraßen wieder aktiviert. In der Früh und zu Mittag dürfen Autos hier nicht fahren, was im vergangenen Schuljahr Hunderten Lenkern Anzeigen bescherte. Auch in Hofstätten gibt es jetzt eine Schulstraße.