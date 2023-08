Im Kreuzungsbereich der Hartbergerstraße mit der Wechsel Straße B54 kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden die beiden Fahrzeuglenker leicht und drei mitfahrende Kinder unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 16:15 Uhr wollte ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw im Bereich der Kreuzung Hartbergerstraße - B54 die Hartbergerstraße überqueren, um in eine Gemeindestraße einzubiegen. Ein unbekannter Pkw-Lenker hielt an, um die Überquerung zu ermöglichen. Der 34-Jährige überquerte daraufhin den ersten Fahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Pkw auf der Rechtsabbiegespur der Hartbergerstraße dem Kreuzungsbereich und fuhr an dem angehaltenen unbekannten Pkw vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 34-Jährigen.

Die beiden Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt, drei im Pkw des 34-Jährigen mitfahrende Kinder (drei, vier und sechs Jahre alt) erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die Kinder wurden von der Mutter selbst in die Kinderklinik Graz gebracht.