"Warum haben Sie sich nicht schon früher gemeldet?“ Dieser Satz brachte für Charlotte Gawlik (68) das Fass zum Überlaufen. Nach zahlreichen Anrufen und verschobenen Terminen war ihre Geduld nach vier Wochen am Ende. Doch von Anfang an: Nach Unwettern war die Festnetzleitung ihrer Mutter, Charlotte Kogler, im Ortsteil Takern I in St. Margarethen an der Raab beschädigt worden. Für die 86-Jährige eine beklemmende Situation. „Es ist ganz schrecklich. Ich habe zwar ein Handy, aber ich kann damit nicht so gut umgehen, vor allem wenn ich nervös bin“, gibt die alleine lebende Dame zu. Die Angst vor einem Notfall machte ihr zu schaffen.