"Sieht ein Blinder": Schlitze an St. Ruprechter Bäumen sorgen für Diskussion

Wer oder was ist für die Verletzungen an den zehn Jungbäumen in St. Ruprecht verantwortlich? Während die einen an mutwillige Beschädigung durch Menschen denken, ist es für andere, wie etwa Vizebürgermeister Thomas Matzer, ein Wildschaden.