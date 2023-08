Es ist mehr als ein Lausbubenstreich: Ein Fall von Vandalismus beschäftigt derzeit in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab. Zehn der insgesamt 75 neu gepflanzten Bäume entlang der Südspange wurden an den Stämmen angeschnitten. "Vermutlich mit einem Messer und ganz bewusst", zeigt sich Bürgermeister Franz Nöhrer verärgert.

"Das geht über einen dummen Lausbubenstreich hinaus. Die Kosten von so einem Baum bewegen sich zwischen 500 und 600 Euro, wir haben sie erst vor Kurzem gepflanzt." Die Tat hatte sich vor rund vier Wochen ereignet. Damit die betroffenen Bäume nicht absterben, wurden sie von einem Fachmann behandelt. Die Kosten muss die Gemeinde tragen. Der Täter ist nicht bekannt.

Die Jungbäume wurden erst vor wenigen Monaten entlang der Südspange gepflanzt © KK

Über die sozialen Medien wendet sich die Gemeinde nun an die Bevölkerung und bittet um Hinweise. "Vielleicht hat ja jemand etwas mitbekommen oder gesehen", sagt Nöhrer. Er hofft, dass sich der oder die Verantwortlichen melden und entschuldigen. "Das ist öffentliches Gut, da erwarten wir uns einen gewissen Respekt." Sollte die Bevölkerung weitere Vorfälle beobachten, bittet der Bürgermeister, sich direkt an die Polizei zu wenden.