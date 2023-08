"Das Konzept ist aufgegangen", freuen sich Michael und Kerstin Pretterhofer. Seit einem Jahr hauchten sie dem Kreuzwirt in der Weizklamm (Gemeinde St. Kathrein am Offenegg) neues Leben ein. Davor (bis Ende 2021) führten sie den Bürgerkeller in Weiz. 17 Jahre stand das rund 150 Jahr alte Gasthaus an der Kreuzung der B 64 Richtung Passail und der L 353 Heilbrunnerstraße Richtung Brandlucken leer. Während andere zusperrten, feierten sie am 14. August 2022 Eröffnung. "Es ist intensiv und wirklich viel zu tun, aber die Gäste sind so dankbar, dass wir wieder offen haben", resümiert Pretterhofer nach einem Jahr.