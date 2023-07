Ein Verkehrsunfall forderte Freitagmittag die Feuerwehr- und Rettungskräfte in Pischelsdorf. Eine Buslenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erlitt an der Kreuzung (Fahrtrichtung Gleisdorf) einen medizinischen Notfall und verlor das Bewusstsein. Das mit mehreren Fahrgästen einer Tagesbetreuungsstätte besetzte Fahrzeug rollte gegen einen Ampelmast direkt an der Kreuzung vor dem Feuerwehrhaus.