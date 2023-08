"Ich beschäftige mehr Köche als so mancher Gastrobetrieb in St. Kathrein", sagt Andreas Zisler und lacht. Der 63-Jährige ist Gründer der Firma Climafix in Schmied in der Weiz und beschäftigt aktuell 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die meisten sind Quereinsteiger.

Auch er merkt den Fachkräftemangel. "Neues Personal zu finden, ist fast unmöglich. Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, das bestehende Team zu halten, und nehmen nicht mehr Aufträge an, als wir mit unserem jetzigen Team abdecken können." Die Anforderungen an neue Mitarbeiter sind überschaubar. "Um 7 Uhr muss er fit sein und eine gewisse Kraft haben, also eine Bierkiste sollte er schon stemmen können", schmunzelt Zisler.

Seit 2007 hat Climafix seinen Firmensitz in Schmied in der Weiz (St. Kathrein am Offenegg) © Daniela Juwan – Indian Eyes Photography

Private Kunden sind ihm die liebsten

1500 Terrassen quer durch Österreich haben Zisler und sein Climafix-Team in den vergangenen Jahren ein Dach aufgesetzt. Die größte misst 58 Meter und befindet sich am Dach der Schwarzl-Immobilien in Laßnitzhöhe. "Unser King-Projekt", sagt der Geschäftsführer. Und trotzdem sind ihm die Privatkunden die liebsten. "Auf ihren Terrassen sind wir daheim", sagt der 63-Jährige und lacht.

Nach seiner Lehre im Autohaus Schrank in Weiz hat der ausgebildete Mechaniker, Spengler und Lackierer zunächst als Vertreter für Fensterdichtungen Klinken geputzt. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte er mit 23 Jahren. 1983 meldete Zisler ein Gewerbe für die Abdichtungen von Fenstern und Türen an.

Stark gefragt: mit Photovoltaik überdachte Carports oder Terrassen © Daniela Juwan – Indian Eyes Photography

Weil die Nachfrage nach Jalousien, Markisen und Rollläden stieg, wurde ein neues Standbein geschaffen – ein weiterer Gewerbeschein berechtigte ab 1991 zur Montage von Sonnenschutz. "Heute sind wir die Könige des Terrassendachs", so Zisler. Am Zahn der Zeit zu bleiben und auf Veränderungen flexibel zu reagieren, sieht er als wichtigste Eigenschaft – gerade in der Dienstleistung. Ihr 40-jähriges Bestehen feierte die Firma darum mit der Einführung eines stromproduzierenden Solarcarports als neues Produkt. "Die Anfragen sind enorm", so Zisler.

Große Leidenschaft: Vor zehn Jahren begannen Andreas Zisler und seine Frau Margareta mit dem Harmonikaspielen © Privat

Vom Sonnenschutz zur Sonnennutzung

Obwohl das Geschäft "gut läuft", wie der Firmengründer sagt, will sich Zisler Schritt für Schritt aus dem laufenden Geschäft zurückziehen. In zwei Jahren wird er 65. Tochter Manuela Zisler, Vertriebsleiter Wolfgang Tieber und Montageleiter Gerald Eggenreich werden das Unternehmen in die Zukunft führen. Und wofür bleibt dann künftig mehr Zeit? "Für meine Harmonie", sagt Zisler und lacht. Gemeinsam mit seiner Frau hat er vor zehn Jahren im Stoanineum mit dem Harmonikaspielen begonnen. "Wir sind mit Leidenschaft dabei."