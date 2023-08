Agenturchefin Inge Wurzinger: "Wir hoffen, dass wir Endstation gefunden haben"

Die Werbeagentur Wurzinger Design zieht in ein neues Quartier – der Standort bleibt aber weiterhin in Weiz. Hier in der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Weizer Wirtschaftswelt gerade tut.