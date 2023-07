17-Jähriger krachte mit Pkw in Wasserdurchlass und wurde schwer verletzt

Aus unbekannter Ursache kam ein 17-jähriger Pkw-Lenker am Montagabend in Fünfing (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) mit seinem Fahrzeug am Montagabend von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Wasserdurchlass. Er erlitt schwere Verletzungen.