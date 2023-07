Am Montag wurde in der Steiermark ein Ehepaar tot in seinem Einfamilienhaus in Birkfeld (Bezirk Weiz) aufgefunden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 66-jährige Mann seine 65-jährige Ehefrau durch einen Schuss aus einer Pistole tödlich verletzt hat, bevor er vermutlich Selbstmord beging. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Untersuchungen übernommen.

Die schreckliche Entdeckung wurde am Montagnachmittag gemacht, nachdem sich die beiden Söhne des Ehepaares bei der Polizei gemeldet hatten. Sie konnten ihre Eltern nicht mehr erreichen und machten sich daher Sorgen.

Da die Tatwaffe, eine Pistole, am Tatort sichergestellt wurde und der 66-Jährige im Besitz eines waffenrechtlichen Dokuments war, geht man davon aus, dass er legal im Besitz der Schusswaffe war. Um weitere Erkenntnisse über den genauen Tathergang zu erlangen, hat die Staatsanwaltschaft Graz die Obduktion beider Leichen angeordnet und einen Sachverständigen aus dem Bereich des Schießwesens hinzugezogen.