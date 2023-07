Nach den Music Fridays ist in Gleisdorf bekanntlich vorm beliebten Tip-Kirta. Zum bereits 47. Mal geht dieser am kommenden Freitag und Samstag in der Innenstadt Gleisdorf über die Bühne. Der Tip-Kirta spielt mit rund 78 "Standl" wie gewohnt alle Stückerl: Von Zuckerwatte bis Lebkuchenherz, Mitmach-Zirkus bis Vergnügungspark samt Tagada. Verköstigt wird mit Schnitzl, Grillhendl und den traditionellen Tip-Kirta-Brezn.