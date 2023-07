Auf diesem Busparkplatz rollen bald die Fahrschulautos an

Easy Drivers in Weiz erweitert den Standort und zieht beim Busunternehmen Fasching in Birkfeld ein. Am ehemaligen Busparkplatz üben bald die Fahranfänger. Eröffnet werden soll noch im Juli. Hier in der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Weizer Wirtschaftswelt gerade tut.