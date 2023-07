Mit einem Thermen-Wochenende in einem österreichischen Hotel inklusive Vollpension für zwei Personen lockte das Gleisdorfer Unternehmen Pentanova. Auf das Gewinnspiel aufmerksam machten 80 Flyer, die auf parkenden Autos verteilt wurden und Werbeplakate an den Eingängen des Businessparks in Gleisdorf.