Frau Vorraber, Ihr Lebenslauf ist lang. Sie arbeiten an vielen Projekten gleichzeitig. Was ist Ihr Beruf?

Denise Vorraber: Wo soll ich anfangen? (lacht). Jetzt aktuell bin ich selbstständig und arbeite an drei Dingen. An "Feminds", das ist ein Frauennetzwerk und eine Unternehmensberatung. Nebenberuflich gebe ich Pitch-Trainings, und ich unterrichte im Sommersemester an der Fachhochschule Joanneum in Graz.