Schnipp schnapp - Haare ab! Das hieß es am vergangenen Freitag für die zehnjährige Sophia Lieb aus Mitterdorf an der Raab. "Sie wollte schon länger ihre Haare abschneiden", erzählt Mama Elisabeth Lieb. "Ich hab ihr von dem Konzept der Haarspende erzählt und dass damit Perücken für Kinder gemacht werden." Sophia gefiel diese Idee und so machte sie sich mit ihrer Mutter gemeinsam auf den Weg in den Friseursalon "Nena's Haarzauber" in Mitterdorf an der Raab.