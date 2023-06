Gerade mal zwei Wochen ist es her, da setzte sich die 19-jährige Melissa Trolp aus St. Marein bei Graz beim Landeslehrlings-Wettbewerb in Fürstenfeld unter allen Teilnehmenden des ersten Lehrjahrs durch. Nun wurde Trolp beim Bundeslehrlings-Wettbewerb in Linz zur besten Tischlerin Österreichs gewählt. Die 19-Jährige lernt bei der Tischlerei Hasenburger in St. Margarethen an der Raab.