Gegen 11.30 Uhr wollte ein 63-jähriger Ukrainer mit seinem Pkw von der Autobahnabfahrt Gleisdorf West kommend nach links in die Landesstraße B 65 in Richtung Graz einbiegen. Der Lenker folgte dabei zwei vor ihm losfahrenden Pkw, ohne selbst an der Haltelinie anzuhalten.