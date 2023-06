„You can leave your hat on!“ Wenn er diese und andere bekannte Strophen am Freitag (23. Juni) ins Mikro schmettert, dann ist das der Gipfel seine Karriere, sagt Anton „Su“ Fuchs. Seit 1990 spielt der Weizer mit seiner Joe Cocker-Coverband Konzerte im In- und Ausland, doch in dieser Konstellation ist er noch nicht aufgetreten: Zum ersten Mal wird er gemeinsam mit dem Stadtorchester Weiz auf der Bühne des Kunsthauses stehen. „Da kommt eine musikalische Wucht daher, das ist unglaublich“, sagt er über die symphonischen Klänge, die ihn bei diesem Konzert begleiten.