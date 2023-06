Am 15. Dezember 1911 wurde die Feistritztalbahn eröffnet. Sie ist – das macht sie zu einem Unikum – die einzige Lokalbahn Österreichs, die ohne staatliche Unterstützung gebaut wurde. Im Vorjahr wurde sie unter Denkmalschutz gestellt, weil noch fast alle Anlagen im Originalzustand sind. Ehrensache also, dass man als Kandidat bei der Platzwahl der Kleinen Zeitung, bei der wir Herausragendes aus der Steiermark suchen, mit dabei ist. Der Verein zur Erhaltung der Feistritztalbahn & der Club U44 sind schon fleißig am Unterschriftensammeln. Stimmenzuwachs gibt es bestimmt am 24. Juni, wenn ab 10 Uhr die so genannte Wiedereröffnungsfahrt stattfindet (Bahnhof Birkfeld – Weiz und wieder zurück).