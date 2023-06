Honduras, Italiano oder doch lieber Malabar? Was nach dem aktuellen Angebot eines Reisebüros klingt, ist in Wahrheit eine kulinarische Weltreise, die Christian und Thomas Hütter in ihrer Vinothek in Ludersdorf-Wilfersdorf anbieten. Dort verkaufen die Brüder nämlich nicht nur Weine von mehr als 150 Winzern und Schmankerln wie Essig, Gewürze und Schokolade, sondern rösten seit 2015 auch ihren eigenen Kaffee.