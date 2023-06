Am 23. Juni öffnet das Kosmetikstudio "Hautnah" zum letzten Mal

Weil eine potenzielle Nachfolgerin kurzfristig abgesprungen ist, steht das Weizer Kosmetikstudio "Hautnah" kurz vor dem Aus. Hier in der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Weizer Wirtschaftswelt gerade tut.