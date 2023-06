Wieder Wechsel an der Spitze der Weizer Grünen: Florian Feldhofer übernimmt das Amt von Gerhard Pichler. Feldhofer wohnt seit einigen Wochen in Albersdorf-Prebuch, davor war er unter anderem Gemeinderat in St. Ruprecht an der Raab. Als Stellvertreterin bleibt Katharina Schellnegger, Vizebürgermeisterin in Gleisdorf, tätig. Feldhofer (Jahrgang 1990) wurde in der Bezirksversammlung einstimmig gewählt.