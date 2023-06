Dort, wo vor wenigen Monaten noch Kaffee gemahlen wurde, hängen nun fesche Dirndl und knackige Lederhosen. Knapp drei Monate nach der Schließung geht in der ehemaligen Tchibo-Filiale in der Lederergasse 16 in Weiz Trachtenmode über den Ladentisch. Michaela Schlick aus Anger hat hier am vergangenen Freitag ihr Trachtenmodengeschäft "Stella" eröffnet. Und das nur wenige Meter von der ehemaligen Weizer Dirndlstube entfernt, die seit Ende März geschlossen hat. "Ich habe mir immer schon ein eigenes Geschäft gewünscht", erzählt die gebürtige Salzburgerin. Zuvor war sie mehrere Jahre lang als Filialleiterin tätig.