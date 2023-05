Dunkle Band-Shirts, schwarze Hosen, zerrissene Strumpfhosen und Nietengürtel. Nicht nur akustisch bot der vergangene Freitagabend so einiges. Auch die Outfits waren auffällig - und war nicht nur jene der Metal Bands, die im Rahmen der Konzertreihe "Wall of Sound Vol. 2" auftraten. Auch die Gäste trugen teils auffälliges Make-up und Kleidung. "Richtig genial, dass ihr diese Szene wieder aufleben lässt", so die Rückmeldung einer Besucherin an die Junge Stadt Weiz, die den Konzerabend organisierte.