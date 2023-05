40 Frauen und Männer aus Israel begrüßte dieser Tage die Familie Thaller in ihrem Hotel in Anger. „Die Gäste waren hellauf begeistert von der Region und der Kulinarik, sie haben beim Essen alles durchprobiert“, schmunzelt Anna Thaller-Kerschenbauer, Backoffice-Mitarbeiterin und Schwester von Haubenkoch Luis Thaller. Gut möglich, dass weitere Israeli folgen – in einer Tourismus-Region, die in erster Linie von Österreichern besucht wird.