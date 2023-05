In der Nähe ihres Bauernhofes in Birkfeld ist die 60-Jährige mit ihren beiden Enkelkindern (zwei und fünf Jahre alt) auf dem dreirädrigen Tuk Tuk unterwegs gewesen. Die beiden Kinder saßen am Vordersitz neben ihrer Oma.

Kurz nach 18 Uhr kam es dann zum Unfall: Die 60-Jährige verlor die Kontrolle über das Tuk Tuk – warum, ist unklar – und stürzte mit dem kleinen Fahrzeug rund 30 Meter über eine steile Böschung.

Die Frau schaffte es noch, ihren Mann anzurufen, der verständigte die Rettung. Die Enkelkinder kamen mit Prellungen und Abschürfungen davon - sie wurden in die Kinderklinik nach Graz gebracht –, die 60-Jährige wurde allerdings schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief negativ.