Im Bezirk Weiz war St. Ruprecht an der Raab der Unwetter-Hotspot

30 Liter pro Quadratmeter regnete es am Dienstagnachmittag in nur wenigen Stunden im Raum St. Ruprecht an der Raab. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. Von enormen Überflutungen blieb der Bezirk Weiz allerdings verschont.