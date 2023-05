An Unikaten mangelt es in unserem Bundesland wahrlich nicht. Bekannte und noch weniger bekannte holt die Kleine Zeitung im Rahmen unserer Platzwahl vor den Vorhang – Plätze und Institutionen also, die man in der Steiermark unbedingt gesehen haben muss. Motto: „Herausragend steirisch“. Hier drei Neuzugänge der Publikumswahl: