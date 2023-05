Unfall am Sonntag am späten Nachmittag auf dem Autobahnparkplatz Hochenegg bei Sinabelkirchen (Fahrrichtung Wien): Gegen 17 Uhr kam ein Pkw (Audi) aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug krachte im Bereich des Rastplatzes frontal in einen Baum. Zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht.

Fünf Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz - und zwar jene aus Gleisdorf, Untergroßau, Obergroßau, Hofstätten und Sinabelkirchen.