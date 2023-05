Zu einem Unfall mit Verletzten ist es am späten Samstagnachmittag in Hofstätten an der Raab gekommen. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker, der zwei weitere Jugendliche im Auto hatte, war auf der L 366 in Richtung Gleisdorf unterwegs. Ohne anzuhalten, überfuhr der Südoststeirer eine Haltelinie, um Richtung Gleisdorf abzubiegen.