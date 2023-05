Frisch poliert präsentiert sich der "Pontiac Bonneville" von Markus Hitzelberger im Autohaus "Seat Harb" in Weiz. Mit dem 58 Jahre alten Gefährt wird der Gleisdorfer bei der 6. Weizer-Oldtimer-Genuss-Tour am Start sein. Zum bereits vierten Mal. Mit 2,10 Meter Breite und 5,6 Metern Länge ist es das größte Fahrzeug, aber nicht das am weitesten angereiste, das kommt nämlich aus Deutschland.