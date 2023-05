Zwei Mädchen mit schweren Verletzungen ins LKH geflogen

Dienstagmittag ereignete sich in einer Freizeitanlage in Rabendorf bei Birkfeld ein Rodelunfall. Zwei Mädchen (14,15) erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten mit Rettungshubschraubern in das LKH Graz transportiert werden.