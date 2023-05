Musikschuldirektor und Dirigent Gunter Schabl geht in Pension

Mit Fotos und Video. Nach 29 Jahren als Direktor verlässt Gunter Schabl die Musikschule in Gleisdorf und geht in den Ruhestand. Am kommenden Sonntag dirigiert er zum letzten Mal das Kammerorchester. Wir waren bei der Probe dabei.