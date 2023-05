Das Themenfeld Familie ist riesig - das Interesse der sechs Schülerinnen der HLW Weiz aber offenbar auch: Gleich beim ersten Brainstorming mit Kleine-Redakteurin Sonja Berger sprudelten bei den sechs Schülerinnen der HLW Weiz, die sich für die Aktion "Schüler machen Zeitung" gemeldet hatten, viele Ideen für mögliche Geschichten. "Von außen wird uns immer wieder automatisch zugeschrieben, dass wir als Frauen eh sowieso einmal Kinder wollen - aber für mich ist das gar nicht so klar!", hieß es da etwa. "Doch, ich möchte unbedingt Kinder haben, und das am liebsten früh", war in der Gruppe auch die gegensätzliche Position vertreten - und schon war das erste Thema geboren: Ilvy Hofer und Gloria Gaugl machten sich auf die Suche nach Frauen, die bewusst kinderlos geblieben oder bewusst früh Mutter geworden sind.