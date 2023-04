Die steirische Volkspartei stellte bei ihrer Abgeordnetenkonferenz in St. Kathrein am Offenegg ihr neues "Modell Steiermark" vor. Kein Projekt von "drei Professoren, vier Gscheiterln und sonst irgendwas" soll das Denk- und Dialog-Format der Steirer-VP sein, betonte deren Chef Christopher Drexler. Der Landeschef, von 1996 bis 2000 selbst Geschäftsführer des "Modell Steiermark", sieht es vielmehr als "offene Einladung an alle Steirerinnen und Steirer, mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten."