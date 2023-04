Am Dienstag gegen 19.30 Uhr waren zwei Angestellte einer Müllverarbeitungsfirma in St. Margarethen an der Raab ganz normal mit ihrer Arbeit beschäftigt. Ein Schredder, den einer der beiden beladen hatte, begann plötzlich zu brennen. Dieser kleine Brand konnte von dem 24-jährigen Angestellten und seinem 42-jährigen Kollegen gelöscht werden.