Ein Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gleisdorf. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug auf der Südtirolerstraße unterwegs, aus bisher ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Kreuzung Mühlgasse von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug im nahe gelegenen Gleisbach. Der Lenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt, das Auto erlitt einen Sachschaden in unbekannter Höhe.