Zu einem Stromausfall kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Ortsgebiet von Anger. Aus noch unbekannter Ursache war ein Autofahrer, der gerade auf der Roseggerstraße unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen. Dabei touchierte er einen Stromverteilerkasten und einen Gartenzaun und krachte in den Vorgarten eines Anrainer, wo er auch zu stehen kam. Der Anrainer verständigte die Einsatzkräfte und setzte die Rettungskette in Gang.