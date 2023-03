Erneut forderte ein Verkehrsunfall in Ludersdorf an der Kreuzung der Autobahnabfahrt Gleisdorf West die Einsatzkräfte. Die Kreuzung gilt, laut Polizei, als bekannter Unfallhäufungspunkt – immer wieder kommt es dort zu Verkehrsunfällen, so auch am vergangenen Samstag. Zwei Pkw stießen aus noch ungeklärter Ursache bei der Abfahrt Richtung Gleisdorf zusammen. Beim Zusammenstoß überschlug sich eines der beiden Fahrzeuge und wurde auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Gleisdorf geschleudert.