Ein neuer Masernfall ist im Bezirk Weiz aufgetreten. Erst vergangene Woche wandte sich die Bezirkshauptmannschaft mit einem öffentlichen Aufruf an die Bevölkerung, nachdem sich eine infizierte Person in einem Weinstadl in Entschendorf (Gemeinde St. Margarethen) aufgehalten hatte. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt. Es handelt sich um einen Schüler (Jahrgang 2012) aus der Mittelschule Gleisdorf.

Er war nicht geimpft und hat sich am Mittwoch, 15. März, in einem öffentlichen Bus der Firma Schwarz (Liniennummer 422) aufgehalten. Er war im Zeitraum zwischen zirka 6.35 Uhr und 6.55 Uhr von Urscha/Labuch bis Gleisdorf unterwegs (Einstiegsstelle Frankenberg) und im Zeitraum zwischen 13.15 bis 13.35 Uhr von Gleisdorf nach Urscha/Labuch (Einstiegsstelle Schulzentrum Gleisdorf).

Bezirkshauptmannschaft sucht nach Kontaktpersonen

Weil es womöglich zu weiteren Ansteckungen gekommen sein könnte, ruft die Bezirkshauptmannschaft (BH) Weiz alle Personen, die im oben genannten Zeitraum die Buslinie genutzt haben, auf, ihren Impfstatus auf Masern zu kontrollieren (notwendig: zweimal geimpft) und bei Symptomen oder bei fehlenden Impfungen umgehend das Sanitätsreferat der BH Weiz unter (03172) 60 02 51 oder bhwz@stmk.gv.at zu kontaktieren.

Mittlerweile ist ein weiterer Fall, der in unmittelbaren Kontakt zum Schüler stand, bestätigt. "Weitere Informationen werden gerade von uns ermittelt", erklärt Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck. Für Schülerinnen und Schülern, die keinen oder einen unzureichenden Impfstatus haben (gar nicht oder nur einmal geimpft) wird eine Verkehrsbeschränkung für 21 Tage ausgesprochen.

Fälle werden jetzt geprüft

Die Bezirkshauptmannschaft nimmt an, dass es sich um 60 Schülerinnen und Schüler handelt. "Die Fälle werden jetzt von uns genau geprüft", sagt der Bezirkshauptmann.

Die Verkehrsbeschränkung wird ab der letzten Kontaktaufnahme mit der infizierten Person wirksam. "21 Tage, weil in dieser Zeit ein Ansteckungsrisiko besteht", erklärt Schwarzbeck. Bedeutet: "Wenn der Letztkontakt am 15. März war, ist die Verkehrsbeschränkung bis 5. April aufrecht." In dieser Zeit dürfen keine öffentlichen Einrichtungen, wie Schule, Spitäler, Freizeiteinrichtungen besucht werden. "Spazierengehen ist aber erlaubt", so Schwarzbeck.

"Was uns zugute kommt sind die Osterferien", sagt Mittelschul-Direktor Bernhard Braunstein. An Schultagen werden betroffene Kinder mit Arbeitspakete ausgestattet, die dann im Cyber-Homework erarbeitet werden sollen.

Mittlerweile gibt es in Österreich 89 bestätigte Masern-Fälle, vier sind es im Bezirk Weiz.