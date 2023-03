Der Allgemeinmedizinerin Kathrin Popovits ist die Freude am Montagnachmittag ins Gesicht geschrieben. "Der Entfaltungsraum ist schon viel größer", sagt sie und zeigt in die hellen Räume ihrer frisch umgebauten Praxis in Preßguts in der Gemeinde Ilztal. 200 Quadratmeter im neuen "Haus der Gesundheit" stehen ihr und ihrem Team jetzt zur Verfügung.