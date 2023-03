Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw rückte die Feuerwehr Weiz am Samstagvormittag aus. Gegen 9.30 Uhr war eine 51-Jährige mit ihrem Pkw auf der L 360 in Fahrtrichtung Etzersdorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) unterwegs und wollte links in den Busentalweg einbiegen. Dabei musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten.