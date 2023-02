Feuerwehr befreite Kalb aus Jauchengrube - doch die Hilfe kam zu spät

Ein eineinhalb Jahre altes Kalb fiel in St. Kathrein am Offenegg in der Nacht in eine Jauchengrube. Die besorgte Landwirtin rief am nächsten Morgen die Feuerwehr. Diese konnte das Tier zwar befreite, wenig später verstarb es aber.