"Wir schließen" ist am Eingang der "Weizer Dirndlstube" zu lesen. Nach 50 Jahren in Weiz sperrt das Trachtenmodegeschäft in der Birkfelder Straße zu. Der Grund? Nach knapp 20 Jahren geht Geschäftsführerin Gabriele Hofer in Pension – 2004 hat sie das Geschäft übernommen. Nach einer Nachfolge für den 100 Quadratmeter großen Laden wurde gesucht, doch es konnte keine gefunden werden. "Vermutlich liegt es auch an der aktuell schwierigen Situation", spricht Hofer davon, dass sie seit der Coronapandemie mit enormen Umsatzeinbusen zu kämpfen hatte. Auch die Kundenfrequenz hat stark nachgelassen.