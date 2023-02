Um exakt eine Minute vor 19 Uhr ging Mittwochabend der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Hohenkogl (Gemeinde Mitterdorf an der Raab) ein. Auf der B 72 in Greith war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen. "Der eine wollte von der Gemeindestraße auf die B 72 in Richtung Greith einbiegen und hat den anderen übersehen", sagt Feuerwehr-Kommandant Siegfried Schöberl.