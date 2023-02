Kurz vor 14 Uhr krachte es in St. Ruprecht an der Raab. Ein Linienbus war vom Ortskern kommend Richtung Nordausfahrt unterwegs. Bei der Ausfahrt der Tankstelle übersah ein Pkw-Lenker den kommenden Bus. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Eine Person wurde durch den Unfall leicht verletzt. An Pkw und Bus entstand ein Sachschaden. Die Seitenscheibe des Linienbusses wurde stark beschädigt und musste entfernt werden.