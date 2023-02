Eine Pkw-Lenkerin war am Dienstagabend gegen 18 Uhr von Reichendorf (Gemeinde Pischelsdorf am Kulm) in Richtung Preßguts unterwegs. Auf der glatten Fahrbahn rutschte der Wagen auf das Bankett in den Graben, drehte sich und blieb an einem Baum hängen.

Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Die Feuerwehr Reichendorf kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.