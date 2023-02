Über 40 Zentimeter seiner Haarpracht einfach so abschneiden? Da würden wenige Leute zustimmen. Und für den guten Zweck? "Das machen viele", ist sich Nadine Kelz von "BellAffair Beauty Lounge", einem Friseursalon in Gamling bei Gleisdorf, sicher. Das ganze Jahr über kann man hier seine Haare nicht nur radikal kürzen lassen, sondern danach auch spenden. "Und bekommt 50 Prozent auf seinen Haarschnitt", so Kelz. Seit Eröffnung des Salons 2017 gibt es das Angebot. "Die Leute kommen von weit her, Oberösterreich oder Graz", erzählt sie.